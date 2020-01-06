Власти Японии добиваются экстрадиции Карлоса Гона

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Власти Японии в настоящее время по дипломатическим каналам добиваются экстрадиции экс-главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, который бежал в Ливан. Об этом в понедельник в эфире японского телевидения заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Экс-главе Nissan и Renault грозят тюрьма и миллионный штраф. В чем обвиняют Карлоса Гона

"Мы используем различные дипломатические ресурсы и прикладываем все необходимые усилия [для экстрадиции Карлоса Гона]", - приводит его слова агентство Kyodo.

Ранее сообщалось, что в Бейрут из Интерпола поступил международный ордер на арест бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса. По данным Kyodo, соответствующий запрос в Интерпол был сделан японскими властями.

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он лично подтвердил этот факт, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости.