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Новый год и Рождество - 2020

Рождественское богослужение в Казанском соборе Петербурга возглавит митрополит Варсонофий

Служба начнется за час до полуночи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Главное рождественское богослужение в Санкт-Петербурге пройдет в ночь с понедельника на вторник в Казанском кафедральном соборе, его возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сообщили ТАСС в секторе коммуникаций (пресс-службе) петербургской митрополии.

"Божественная литургия в Санкт-Петербурге пройдет в Казанском кафедральном соборе в ночь с 6 на 7 января. Его возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий", - сказали в пресс-службе, отметив, что служба начнется за час до полуночи.

В пресс-службе отметили, что в понедельник Варсонофий уже совершил литургию в Казанском соборе в честь сочельника - дня накануне Рождества, когда завершается сорокадневный пост.

Ночные богослужения в честь православного праздника также пройдут и в других церквях Петербурга, однако, как отметили в митрополии, на Рождество, в отличие от Пасхи, они проводятся не везде.

В частности, ночные литургии состоятся в храме в честь Рождества Христова на Пискаревском проспекте, в Сампсониевском и Исаакиевском соборах, в Феодоровском соборе в память 300-летия Дома Романовых на Миргородской улице, в Александро-Невской Лавре, в храме святого великомученика Георгия Победоносца на проспекте Славы, в Константино-Еленинском монастыре в поселке Ленинское, на городском подворье Константино-Еленинского монастыря в храме преподобномученика Андрея Критского на Рижском проспекте, в Воскресенском Новодевичьем монастыре на Московском проспекте и некоторых других.

7 января в России отмечается один из важнейших христианских праздников - Рождество. Эта дата традиционно принимается православными церквями за день рождения Иисуса Христа. Вместе с Русской православной церковью Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. В Петербурге на главное богослужение в Казанском соборе традиционно собираются тысячи жителей и гостей города.

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РоссияСанкт-ПетербургНовый год и Рождество - 2020
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