Православные христиане празднуют Рождество

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) отмечает Рождество Христово 7 января (25 декабря по старому стилю). В ночь праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию в храме Христа Спасителя в Москве.

Праздничные богослужения начались накануне - утром в Сочельник (день перед Рождеством) патриарх также служил в храме Христа Спасителя. А в Рождество, кроме ночной литургии, предстоятель РПЦ проведет в храме Христа Спасителя и великую вечерню. "Вечером 7 января 2020 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Кирилл совершит великую вечерню в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Начало богослужения в 16:00", - сообщили на сайте патриаршей пресс-службы.

Патриарх поздравил верующих с Рождеством, выразив надежду, что чтение Евангелия в новом году войдет в их интеллектуальную жизнь. "Пусть в наступившем новом году чтение Евангелия станет обязательной частью нашей духовной и интеллектуальной жизни. Возьмите в руки эту книгу - книгу божественной любви, силы и правды. Если у ваших друзей или соседей нет Евангелия, подарите: чтение Священного писания это спасительная возможность преодолеть отчужденность и одиночество, которые столь характерны для наших современников", - сказал он в своем обращении.

Глава Русской церкви напомнил верующим о том, что верность Евангелию сохранять жизненно необходимо, потому что именно его сила "помогает нам противостоять греху и неправде, любить ненавидящих и обидящих нас, оставаться с Господом и его церковью даже тогда, когда весь мир, кажется, пытается нам противодействовать".

Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий, обращаясь к верующим с рождественским поздравлением, напомнил о том, что Рождество для христиан - праздник примирения с Богом. "Рожество Христово - праздник нашего примирения с Богом, залог прощения наших грехов, светлая заря грядущего Царствия Божия и вечной радости. <...> Молитвенно желаю вам здравия телесного и душевного, бодрости и крепости, стойкости в вере и исполнения всех благих желаний в жизни. <…> Благодать рождьшагося ныне Богомладенца Христа молитвами Пречистыя Его Матери и мое архипастырское благословение да будут со всеми вами!", - приводит его текст сайт РПЦС.

Дата празднования

Рождество - это один из центральных праздников христианства, установленный в честь рождения на свет Иисуса Христа. Его празднование в Римской империи заменило отмечавшийся в декабре праздник "Рождения Солнца непобедимого" и Сатурналии - праздник в честь бога Сатурна.

7 января, или 25 декабря по юлианскому календарю, Рождество празднуют ряд поместных православных церквей: Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская, вернувшаяся к старому стилю в 2014 году. В этот же день Рождество празднуется в монастырях горы Афон, у старообрядцев различных согласий и греко-католиков. Со II по IV века Рождество праздновали в один день с Крещением Господним под общим названием Богоявление - 6 января по юлианскому календарю. Эта традиция сохранилась по сей день в Армянской апостольской церкви.

В 1582 году папа римский Григорий XIII, стремясь скорректировать возрастающую разницу между астрономическим и календарным годом, ввел систему летоисчисления, получившую название григорианского календаря - нового стиля. В новый календарь перешли все непереходящие праздники (т. е. праздники с фиксированной датой), включая Рождество 25 декабря. Ряд церквей, в том числе и Русская православная церковь, продолжили пользоваться юлианским календарем, но Рождество при этом также приходилось на 25 декабря.

Традиции православного Рождества

В православной традиции Рождеству предшествует сорокадневный пост, продолжающийся с 28 ноября до 6 января. Его последний и самый строгий день - сочельник (по названию специального постного блюда из зерен пшеницы или ячменя с медом, орехами и фруктами - сочива).

В канун Рождества в церквях служат вечернюю службу, после которой следует всенощное бдение и торжественная праздничная литургия. В конце службы на середину храма выносят зажженную свечу, символизирующую Вифлеемскую звезду. После этого верующим разрешается съесть сочиво (отсюда проистекает традиция не есть "до первой звезды").

Рождественский период празднованием Крещения Господня 19 января. В течение 12 дней до него продолжаются святки ("святые дни", или "святые вечера"), в которые, согласно православным канонам, полагается возносить молитвы, славя Христа. До революции в России было запрещено "заводить, по старинным идолопоклонническим преданиям, игрища", но в народной традиции святки всегда были связаны гуляньями, играми, представлениями ряженых, гаданиями и колядованием.

До 1917 года в Российской империи Рождество входило в число официальных праздников, одновременно с ним 25 декабря отмечалась победа русских войск в Отечественной войне 1812 года. Эта дата празднования была установлена манифестом императора Александра I в 1814 году.

Традиция встречи Рождества была прервана в 1915 году, когда немецкие военнопленные в госпитале Саратова устроили рождественский праздник, что вызвало крайне негативную реакцию в русской прессе. В результате император Николай II запретил устанавливать елки на Рождество. После Октябрьской революции запрет отменили, и в декабре того же года в Михайловском артиллерийском училище в Петрограде была установлена общественная елка, но уже в 1918 году постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета Рождество было исключено из списка государственных праздников и перестало быть выходным. В середине 1920-х годов в стране была развернута кампания по борьбе с религиозными предрассудками: 24 сентября 1929 года Совет народных комиссаров запретил его празднование, и вновь отмечаться оно начало только в 1990-е годы.