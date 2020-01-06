В Петербурге открывается фестиваль огня "Рождественская звезда"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль лазерных, световых и огненных шоу "Рождественская звезда" открывается во вторник в Санкт-Петербурге. Как сообщила журналистам режиссер фестиваля Екатерина Стрельцова, в этом году мероприятие станет еще масштабнее: помимо сцены на Васильевском острове для зрителей подготовили лазерное шоу на стене Петропавловской крепости.

"Мы в этом году масштабируем фестиваль, мы изменяем немного локации нашего фестиваля. Сцена традиционно останется на Стрелке Васильевского острова, а вот мультимедийное шоу впервые будет реализовано на исторической стене Петропавловской крепости. Будут каждый вечер представлены лучшие пиротехнические спектакли от команд из Андорры, Азербайджана, Белоруссии и США. На сценической площадке хедлайнером станет файербризер [показывает трюки с выдуванием огня] из Франции Андрей Дас", - сказала она.

Стрельцова отметила, что в этом году также налажено сотрудничество с воспитанниками петербургского Дворца творчества юных. "Заблаговременно был проведен конкурс, где отобраны работы учащихся изостудии от 7 до 13 лет, и мы "перекладываем" их с помощью технологии видеомэппинга [проецирование на объект] на стену Петропавловской крепости. Мы увидим, как дети видят Рождество - абсолютно в разных техниках, в разных цветовых сочетаниях", - пояснила она.

Фестиваль будет проходить два дня - 7 и 8 января по вечерам с 19:00 до 21:00. По словам Стрельцовой, на стену Петропавловской крепости в режиме онлайн планируют проецировать картины, над которыми художники будут работать на площадке фестиваля на Васильевском острове. Кроме того, зрители каждый день смогут увидеть пиротехническое шоу над Невой.

Как отметил председатель петербургского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, власти города считают фестиваль главным событием для туристов и жителей города в сезон новогодних каникул. "Это настоящее уже событийное мероприятие, которое с каждым годом привлекает не только жителей нашего города, но и гостей. Мы в этом году расширяем формат: у нас будет больше 3D, будет больше фейерверков, больше пиротехнических команд. Мы видим это мероприятие как одно из центральных мероприятий зимы, рождественского сезона", - сказал он журналистам.

В этом году "Рождественская звезда" пройдет в третий раз. В предыдущем году зрителям представили масштабную 3D-проекцию на здании Биржи. Впервые фестиваль прошел в январе 2018 года - тогда зрителей ждала "трансформация" здания Биржи с помощью проекции, а также огненное шоу с русскими народными песнями. Посетителями фестиваля ежегодно становятся тысячи петербуржцев и гостей города.