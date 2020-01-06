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Новый год и Рождество - 2020

Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Петербурге икону Божией Матери "Тихвинская"

В ответ президент получил от настоятеля икону Казанской Божией Матери
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору Санкт-Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская" с предстоящими святыми.

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Путин прибыл в собор в полночь для участия в праздничной рождественской службе. В течение более чем получаса президент вместе с другими верующими принимал участие в ночной божественной литургии, после чего кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему в подарок икону.

В ответ президент получил от настоятеля икону Казанской Божией Матери.

Перед тем, как покинуть Спасо-Преображенский собор, Путин поздравил верующих. "Я поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом, будьте здоровы и будьте счастливы. С праздником и спасибо вам большое", - сказал президент.

В Спасо-Преображенском соборе Путин уже встречал Рождество в 2019 году, а также в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда же президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.

Собор Преображения Господня всей гвардии в Санкт-Петербурге построен архитектором Василием Стасовым в 1828 году на Преображенской площади, где 30-е годы XVIII века размещался двор гренадерской роты этого полка. Храм никогда не закрывался для богослужения, однако, как и все приходы страны, серьезно пострадал в 20-е годы XX века. Главными святынями храма ныне является икона "Спас Нерукотворный" и икона Божией Матери "Всех Скорбящих Радость".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНовый год и Рождество - 2020
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