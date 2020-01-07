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СМИ: Ким Чен Ын посетил один из важнейших объектов строительства 2020 года в КНДР

Лидер КНДР посетил строящийся завод по производству фосфорных удобрений в Сунчхоне
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын ЦТАК
Описание
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын
© ЦТАК

ПХЕНЬЯН, 7 января. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил строящийся завод по производству фосфорных удобрений в Сунчхоне, который он назвал одним из важнейших объектов строительства в народной республике в нынешнем году. Об этом сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как оно отмечает, лидер КНДР совершил свою первую рабочую поездку в нынешнем году в Сунчхон с тем, чтобы подчеркнуть, что строящийся завод "является одним из важнейших объектов, которым придает большое значение партия среди экономических задач, которые должны быть выполнены в 2020 году".

По информации ЦТАК, во время посещения объекта лидер КНДР сообщил, что "Трудовая партия Кореи примет срочные меры по выделению денежных средств, необходимых для строительства, и ускорит ход работ". Ким Чен Ын поставил задачи кабинету министров страны, а также министерству химической промышленности и министерству добывающей промышленности, "чтобы они с хозяйским отношением и подходом активно продвигали этот проект", передает агентство.

Как оно отмечает, по итогам своей рабочей поездки лидер КНДР распорядился, чтобы строительство завода по производству фосфорных удобрений в Сунчхоне было завершено в ближайшее время.

Теги
КНДРКим Чен Ын
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