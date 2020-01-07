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Лесные пожары в Австралии

Трамп предложил премьеру Австралии помощь в борьбе с пожарами

Президент США также выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за пожаров

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном выразил соболезнования в связи с гибелью людей в лесных пожарах и предложил помощь в борьбе со стихийным бедствием. Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером сообщении пресс-службы Белого дома.

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"Президент США выразил глубокую обеспокоенность о тех, кого коснулись пожары, и [передал] соболезнования в связи с гибелью пожарных и других людей, - отметили в пресс-службе. - Президент Трамп предложил правительству Австралии помочь в борьбе с этими ужасными пожарами".

Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября 2019 года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров уничтожено более 6,5 млн га леса, около 2 тыс. жилых домов и порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек. С февраля 2019 года в огне погибли 24 человека, в том числе трое пожарных, шесть человек числятся пропавшими без вести.

Теги
АвстралияСШАТрамп, ДональдМоррисон, СкоттЛесные пожары в Австралии
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