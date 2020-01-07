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Новый год и Рождество - 2020
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Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент отметил роль РПЦ в укреплении духовно-нравственных основ общества
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© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством россиян, пожелав здоровья и благополучия, а также отметив роль Русской православной церкви (РПЦ) в деле укрепления духовно-нравственных основ общества. Соответствующее поздравление распространила во вторник пресс-служба Кремля.

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"В светлые рождественские дни миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение", - говорится в сообщении.

"Огромную созидательную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества, в сбережении нашего исторического, культурного наследия, в воспитании молодежи играют Русская православная церковь, другие христианские конфессии России. Такая большая, плодотворная работа очень важна и заслуживает самого глубокого признания", - отметил президент.

"Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия", - резюмировал глава государства.

Как сообщалось ранее во вторник, сам президент встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. Здесь Путин уже встречал праздник в 2019 году, а также в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда же президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе. Президент прибыл в собор в полночь для участия в праздничной рождественской службе. В течение более чем получаса президент вместе с другими верующими принимал участие в ночной божественной литургии, после чего кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему в подарок икону.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияНовый год и Рождество - 2020
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