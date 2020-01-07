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На Ставрополье до 2024 года создадут 3 тыс. мест в гостиницах и санаториях

В этом году в Кисловодске планируются ввод в эксплуатацию курортного SPA-отеля, строительство клиники инновационных медицинских технологий, а также реконструкция санатория "Красные камни"

ПЯТИГОРСК, 7 января. /ТАСС/. Несколько инвестиционных проектов в санаторно-курортной и туристической сфере стоимостью более 22 млрд рублей реализуются на Ставрополье, за счет них до 2024 года создадут 3 тыс. новых мест размещения, сообщили ТАСС в министерстве туризма и оздоровительных курортов региона.

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"В настоящее время на территории Ставропольского края реализуются 24 инвестиционных проекта санаторно-курортного и туристского назначения. Их общий объем инвестиций за весь период реализации составит около 22,4 млрд рублей", - сказали в министерстве.

По словам собеседника агентства, в рамках указанных проектов планируется до 2024 года создать 3 тыс. мест размещения. "В 2020 году планируются ввод в эксплуатацию курортного SPA-отеля в Кисловодске, строительство в этом городе-курорте клиники инновационных медицинских технологий, экспертной диагностики, системной коррекции и реабилитации им. Святителя Луки, а также реконструкция санатория "Красные камни", - добавили в ведомстве. Благодаря реализации этих проектов появится 1,8 тыс. мест размещения.

В министерстве сообщили, что сейчас на территории Кавказских минеральных вод 41642 места размещения (данная цифра включает в себя санаторно-курортный комплекс и коллективные средства размещения Кавминвод).

Турпоток на Ставрополье с каждым годом стабильно растет. В 2019 году в регионе отдохнули 1,6 млн человек, в том числе на Кавминводах - 1,2 млн человек. В 2020 Ставропольский край планирует принять на отдых и лечение 1,73 млн человек.

На рост турпотока влияет, в частности, благоустройство инфраструктуры городов-курортов, а также развитие событийного туризма, которому стали уделять большое внимание. Власти региона делают ставку на событийные мероприятия, которые привлекают туристов. В 2019 году в крае прошло 250 событийных мероприятий, в 2020 году запланировано провести 400 мероприятий.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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