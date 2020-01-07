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В Госдуме считают, что правила езды на электросамокатах и гироскутерах нужны

При этом, как отметил первый зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, следить за соблюдением этих норм весьма проблематично
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Госдума может предусмотреть ответственность за нарушения при езде на самокатах, сегвеях, гироскутерах, электросамокатах, роликовых коньках и моноколесах, если соответствующие нормы появятся в правилах дорожного движения. Такие нормы нужны, однако следить за их соблюдением весьма проблематично, отметил в беседе с корреспондентом ТАСС первый зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

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"Этот вопрос находится в компетенции правительства РФ. То есть когда и если правительство отрегулирует эту проблему в ПДД, тогда Госдума предусмотрит соответствующую административную ответственность, поскольку ПДД - постановление правительства, а Кодекс об административных правонарушениях РФ - федеральный закон", - сказал депутат.

Он напомнил, что ранее в кабмине уже представили проект регламентирования пользования новыми средствами передвижения. Однако, по словам парламентария, "администрировать эти нормы практически невозможно", в частности, встает вопрос о замере скорости таких приспособлений и составлении протоколов. "Хотя надо признать, что все более многочисленные одно-двух-трехколесные электрические и прочие средства передвижения, не говоря уж о квадроциклах, минитракторах и других транспортных средствах, которые используют для передвижения по дорогам общего пользования, несомненно, нуждаются в законодательном регулировании, включая административную ответственность. Но пока только имеются первые и далеко не идеальные попытки такого регулирования", - резюмировал Лысаков.

В конце октября 2019 года Минтранс РФ предложил ввести новый термин - "средства индивидуальной мобильности" (СИМ) - для самокатов, сегвеев, гироскутеров, электросамокатов, роликовых коньков и моноколес, а также изменить правила дорожного движения для их владельцев. Согласно предлагаемым правилам, если СИМ использует ребенок младше семи лет, то он должен передвигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам на стороне движения пешеходов. Дети от семи до 14 лет могут ездить по велосипедным дорожкам и велопешеходным дорожкам со стороны водителя. Лица, достигшие 14 лет, должны передвигаться по велосипедным полосам, велосипедным и велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедных зон.

Скорость СИМ в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях не должна превышать 20 км/ч, полагают в Минтрансе.

Теги
РоссияЛысаков, Вячеслав Иванович
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