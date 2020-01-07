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В Железноводске "умные" датчики будут контролировать наполнение мусорных контейнеров

В качестве эксперимента в городе установят 27 устройств, которые станут передавать информацию о количестве мусора в контейнерах в ситуационный центр

ПЯТИГОРСК, 7 января. /ТАСС/. "Умные" датчики, которые помогут наладить своевременный вывоз мусора, установят на мусорные контейнеры в Железноводске Ставропольского края, сообщила пресс-служба городской администрации.

"В городе-курорте приступают к установке устройств, которые будут крепиться непосредственно к контейнерам и передавать информацию в ситуационный центр. "Умные" датчики помогут наладить контроль за своевременным вывозом мусора", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в качестве эксперимента установят 27 устройств, которые станут информировать об уровне наполнения мусорных контейнеров, что позволит оперативно реагировать и вывозить отходы. При положительных показателях внедрение устройств будет продолжено.

Отмечается, что первый этап внедрения "умной" системы в Железноводске завершат в апреле. В городе уже установили часть smart-киосков с информацией для туристов, оборудовали ситуационный центр, приступили к монтажу "умных" автобусных остановок и запустили систему "Активный гражданин".

Железноводск по решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова стал "пилотным" городом, где внедряются "умные" платформы для развития туризма.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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