В рождественских мероприятиях в России приняли участие около 2,3 млн человек

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Около 2,3 млн человек приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Рождества в России. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ночь на 7 января около 2,3 млн человек приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Рождества Христова. Торжественные богослужения в храмах, церквях и монастырях прошли в 5,7 тыс. городов и населенных пунктах РФ", - сказала она.

По словам Волк, в период проведения рождественских богослужений нарушений общественного порядка не допущено. Безопасность в стране обеспечивали более 45,9 тыс. сотрудников МВД России, а также военнослужащие Росгвардии, представители общественных формирований, добровольных народных дружин и работники частных охранных организаций.