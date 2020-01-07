Решение о возбуждении дела против постпреда Свердловской области примут по итогам проверки

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении постоянного представителя Свердловской области в органах государственной власти РФ Александра Овчарова примут по итогам процессуальной проверки. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Накануне вечером Овчарова доставили в полицию Подмосковья для разбирательства о возможной причастности мужчины к незаконной охоте.

"По данному факту проводится проверка, устанавливается причастность мужчин к незаконной охоте. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством [о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела]", - сказали в главке.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что после дачи объяснений мужчин отпустили.

Во вторник пресс-служба подмосковного главка полиции сообщила, что на территории одного из охотничьих хозяйств Раменского района в Московской области по подозрению в причастности к браконьерству задержаны двое мужчин. Оружия и туш животных при осмотре автомобиля не нашли, но позже на территории хозяйства была обнаружена туша косули. Мужчин отвезли в отдел полиции для разбирательства. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, одним из задержанных является Александр Овчаров.

В свою очередь пресс-служба представительства Свердловской области сообщила, что полиция не проводила задержание, уголовное дело по факту незаконной охоты не возбуждалось, к административной и иной ответственности Овчаров не привлекался.