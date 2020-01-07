В хадж из Крыма отправится 1 тыс. паломников за счет увеличения квоты в 2020 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Одна тысяча паломников совершит хадж в этом году из Крыма, сообщил ТАСС председатель Государственного комитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Альберт Кангиев.

"В 2020 году Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополь совместно с крымским хадж-оператором "АВН-Тур" планируют организацию и трансфер группы паломников из Крыма в количестве 1 тыс. человек. На сегодня крымский хадж-оператор работает в части организации прямых авиарейсов из Симферополя в Хадж-2020", - сообщил Кангиев.

В 2014 году из Крыма было отправлено 150 паломников, а в 2015-м их число увеличилось в два раза. В 2017 году в хадж из Крыма отправились более 400 человек, в 2018-м - 600. В 2019 году квота для крымских паломников составила 800 человек. В республике проживает около 300 тыс. человек, исповедующих ислам, в основном, это крымские татары.

Ранее в апреле 2019-го заммуфтия Крыма Айдер Исмаилов сообщал журналистам, что хадж-миссия России и власти Саудовской Аравии ведут переговоры о запуске прямых рейсов для совершения паломничества из Симферополя, что намного упростит путь паломников.

Хадж - паломничество к мусульманским святыням в городах Мекка и Медина в Саудовской Аравии, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммеда. Хадж, который является одним из столпов ислама, хотя бы один раз в жизни должен совершить каждый мусульманин.