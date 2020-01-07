{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге полицейские нашли ребенка, который пропал вместе с няней

Девочка провела несколько дней у знакомой матери, противоправных действий в отношении ребенка женщина не совершала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга нашли ребенка и женщину, ухаживающую за ним, о пропаже которых мать заявила в МВД, сообщили ТАСС в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Полицией установлено, что девочка, заявление о розыске которой поступило накануне в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга, несколько дней ночевала у знакомой своей матери, которая по устной договоренности осуществляет уход за ребенком. Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что решается вопрос о привлечении матери девочки к административной ответственности.

Ранее в петербургском главке полиции сообщили о том, что в понедельник вечером в ведомство поступила информация, что 3 января из квартиры в Выборгском районе пропала женщина с пятилетней девочкой, за которой она ухаживала. Мать девочки рассказала полицейским, что женщина не выходит на связь.

Мать вместе со своим сожителем с 1 января распивала спиртные напитки и не обращала внимание на отсутствие ребенка, поэтому не обратилась в полицию ранее.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Гидрометцентр прогнозирует аномальное тепло в России в течение всей недели
В европейской части России отклонения от обычных значений будут плюс 4-8 градусов, а в Северо-Западном федеральном округе - до 12 градусов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС