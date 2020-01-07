В Петербурге полицейские нашли ребенка, который пропал вместе с няней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга нашли ребенка и женщину, ухаживающую за ним, о пропаже которых мать заявила в МВД, сообщили ТАСС в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Полицией установлено, что девочка, заявление о розыске которой поступило накануне в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга, несколько дней ночевала у знакомой своей матери, которая по устной договоренности осуществляет уход за ребенком. Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что решается вопрос о привлечении матери девочки к административной ответственности.

Ранее в петербургском главке полиции сообщили о том, что в понедельник вечером в ведомство поступила информация, что 3 января из квартиры в Выборгском районе пропала женщина с пятилетней девочкой, за которой она ухаживала. Мать девочки рассказала полицейским, что женщина не выходит на связь.

Мать вместе со своим сожителем с 1 января распивала спиртные напитки и не обращала внимание на отсутствие ребенка, поэтому не обратилась в полицию ранее.