Гидрометцентр прогнозирует аномальное тепло в России в течение всей недели

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Превышение температурных норм почти по всей территории России будет сохраняться до конца текущей недели, сообщил во вторник ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ситуация не меняется в течение ближайших пяти дней, до конца этой недели, но это не значит, что оно [аномальное тепло] прекратится. На завтра мы прогнозируем, что в южной половине европейской части России отклонения от обычных значений будут со знаком плюс 4-8 градусов, а в Северо-Западном федеральном округе - до 12 градусов, очень тепло", - рассказал он.

По словам Вильфанда, на азиатской территории страны отклонение составит от 12 до 20 градусов выше нормы. Отрицательные аномалии наблюдаются только на Чукотке, там холоднее нормы на 3-4 градуса.

И.о. директора Гидрометцентра также сообщил, что до конца вторника в Москве и Московской области преимущественно будет сохраняться минусовая температура, в конце дня возможен снег. В ночь на 8 января ожидается от нуля до минус двух градусов и небольшие осадки. "Днем завтра такие же значения, только до 2 градусов со знаком плюс и небольшие осадки, возможно, мокрый снег. Определенно можно сказать, что будет гололедица, ветер 5-7 м/c", - заключил Вильфанд.