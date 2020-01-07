Росгвардия: на руках у россиян находится более 6,6 млн единиц зарегистрированного оружия

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Почти 4 млн россиян владеют 6,6 млн единиц зарегистрированного оружия, при этом в 2019 году Росгвардия аннулировала более 37 тыс. разрешений на гражданское оружие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии, отвечая на запрос агентства.

"В прошлом году подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выдали россиянам около 1 млн разрешений на хранение и ношение оружия, а всего на учете в подразделениях ведомства состоит около 3,9 млн владельцев, в пользовании которых находится более 6,6 млн единиц оружия", - уточнили в ведомстве.

Росгвардия проводит проверки обеспечения сохранности оружия. Всего в 2019 году было проведено 2,8 млн таких проверок. "[В ходе проверок] аннулировано 37,8 тыс. разрешительных документов на гражданское оружие", - уточнили в Росгвардии. В ведомстве сообщили, что сейчас на согласовании находятся законопроекты, направленные на повышение качества и эффективности проверок условий хранения оружия и патронов, усиление ответственности владельцев оружия, допускающих нарушения.

Кроме того, Росгвардия уже начала работу по созданию электронной системы по контролю за оборотом огнестрельного оружия. Предполагается, что такая система будет создана на базе отечественных технологий и будет способна оперативно обрабатывать значительные массивы информации. В настоящее время Росгвардией уже приняты 12 приказов, утвердивших административные регламенты по предоставлению государственных услуг в сфере оборота оружия, в завершающей стадии находятся еще шесть проектов административных регламентов.