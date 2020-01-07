Пресс-секретарь Жириновского прокомментировал раздачу депутатом денег на Красной площади

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Ряд СМИ вырвали из контекста и исказили эпизод общения лидера ЛДПР Владимира Жириновского с посетителями новогодней ярмарки на Красной площади, во время которого он раздавал денежные купюры, никто из пришедших на ярмарку не был оскорблен. Такое пояснение во вторник корреспонденту ТАСС дал пресс-секретарь депутата Александр Дюпин.

Лидер ЛДПР 5 января посетил новогоднюю ярмарку на Красной площади, чтобы пообщаться с горожанами и гостями столицы. Позже в интернете была опубликована видеозапись, на которой Жириновский раздает людям купюры по 1 тыс. рублей, говоря при этом, что деньги предназначены "детям, инвалидам, сиротам, крепостным, холопам".

"На протяжении новогодних каникул Владимир Жириновский несколько раз посещал места широких гуляний в Москве, неизменно вызывая радостные эмоции граждан, которые торопились сделать с ним селфи, пожать руку, поздравить с праздниками. Некоторые просили помочь материально, в чем Владимир Вольфович никогда не отказывал", - сказал Дюпин, подчеркнув, что "никаких обиженных или оскорбленных этим людей не было", напротив, многие благодарили политика.

Тем не менее, продолжил собеседник агентства, "некоторые СМИ сильно исказили происходящее". "Они вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими. Несмотря на то, что даже в этом эпизоде нет ни одного недовольного или обиженного человека, эти СМИ преподнесли событие как якобы вызвавшее возмущение у граждан, что, конечно, абсолютно не соответствует действительности", - указал он.