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В Петербурге наградили девушку, спасшую двух провалившихся под лед детей

Елизавете Шестовой вручили почетный знак Всероссийского общества спасения на водах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Почетный знак Всероссийского общества спасения на водах (ВОСВОД) вручили во вторник шестнадцатилетней Елизавете Шестовой, которая спасла двоих провалившихся под лед детей в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Зуев.

"Шестнадцатилетнюю Елизавету Шестову наградили почетным знаком ВОСВОД за спасение утопающего", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в понедельник днем на Дудергофском канале в Петербурге. По данным городского главка МЧС, двое детей провалились под лед. Вылезти из воды до прибытия спасателей им помогла школьница, которая находилась рядом. По информации МЧС, медпомощь детям не понадобилась.

В Петербурге с начала зимы практически ежедневно температура воздуха держится выше нуля градусов, и на реках не успевает сформироваться устойчивый ледяной покров.

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РоссияСанкт-Петербург
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