Калуга получила статус "Новогодней столицы России" 2020 года

ТАСС, 7 января. Символическую "Хрустальную снежинку" во вторник предали от Рязани к Калуге, которая получила статус "Новогодней столицы России" 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе калужской городской управы.

"Церемония передачи символа всероссийского проекта - "Хрустальной снежинки" - прошла сегодня в Рязани. Калуга проводит 2020 год и встретит 2021 год в статусе новогодней столицы России. Сейчас план праздничных мероприятий находится в стадии разработки, в ближайшее время он будет сформирован", - сказал собеседник агентства.

"Хрустальная снежинка" выполнена в четырех цветовых вариантах, символизирующих времена года, в течение года она будет храниться в горуправе Калуги.

Цикл праздничных мероприятий в рамках проекта "Новогодняя столица", в том числе парад Дедов Морозов, гастрономический фестиваль пряников и глинтвейна "Глинтфест", фестиваль зимних забав "Морозоборье" и всероссийский фестиваль воздухоплавания "Небо России", проходил в Рязани с 7 декабря по 7 января.

В пресс-службе администрации Рязани ТАСС сообщили, что за прошедший период, по предварительной информации, город посетили около 20 тыс. туристов. "Только в четыре туристских центрах Рязани с 7 декабря по 3 января обратилось порядка 20 тыс. туристов, но турпоток существенно вырос в последние дни, конечная цифра будет значительно больше", - сказали в пресс-службе, добавив, что еще не подводились итоги посещаемости туристами музеев и культурно-массовых мероприятий, а также не учтены данные по наполняемости гостиниц.

"Новогодняя столица России" - проект Минкультуры РФ, который направлен на популяризацию въездного и внутреннего туризма. Ежегодно город, который получит этот статус, выбирается на конкурсной основе. Эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения аналогичных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник ярко и зрелищно. Начиная с 2013 года новогодними столицами России были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань. 7 января 2021 года эстафету проекта от Калуги примет Нижний Новгород.