Число стран с безвизовым въездом для россиян выросло за 15 лет до 118

ТАСС, 7 января. Граждане России в 2020 году могут посещать без получения въездной визы 118 стран, что на 83 страны больше, чем 15 лет назад. Об этом свидетельствует опубликованный во вторник швейцарской консалтинговой компанией Henley & Partners ежегодный доклад, содержащий "индекс привлекательности паспортов", составленный на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта.

В 2006 году, когда впервые появился этот индекс, российский паспорт занимал 62-е место в рейтинге привлекательности для любителей заграничных поездок и давал возможность посетить без визы всего 35 государств. С тех пор число стран, ежегодно открывавших безвизовый въезд для россиян, неуклонно росло. В 2010 году их стало 83, в 2015 - 102, в 2019 - 117. Сейчас в этом списке 118 государств, и паспорт Российской Федерации занимает 51-е место в рейтинге.

На первой позиции третий год подряд находится Япония: с ее паспортом можно путешествовать без визы в 191 страну. На втором месте Сингапур (190), на третьем - Республика Корея и Германия (189 в обоих случаях).

Как подчеркивает в своем пресс-релизе Henley & Partners, "азиатские страны прочно закрепились среди лидеров индекса". В то же время "по снижающейся траектории продолжают двигаться США и Великобритания". Хотя они по-прежнему находятся в первой десятке (сейчас на восьмом месте), и по их паспортам можно без виз отправиться в 188 стран, тем не менее эксперты швейцарской компании отмечают "существенное снижение" их позиции по сравнению с 2015 годом, когда Великобритания была на первом месте в рейтинге, а США - на втором.