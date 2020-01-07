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Умер парикмахер Жак Дессанж. Он ввел в моду мелирование и стрижку "под мальчика"

Ему было 94 года

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Французский парикмахер Жак Дессанж, работавший с Одри Хепберн, Катрин Денев и Брижит Бардо и прославившийся новаторскими решениями в своей области, умер во Франции во вторник в возрасте 94 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на его окружение.

Информацию о смерти агентству подтвердили его адвокат и официальный представитель его компании Dessange International.

Он родился в 1925 году в небольшой деревне в регионе Солонь (центральная Франция). В 1945 году Дессанж отправился в Париж, где спустя четрые года попал в ателье Christian Dior. Свой первый салон красоты он открыл в Париже в 1954 году. Сегодня его сеть салонов и бутиков охватывает 50 стран и насчитывает более 1,6 тыс. точек под разными брендами.

Дессанж прославился и новаторскими решениями, например особой техникой выпрямления волос, а также введением в моду короткой женской прически "гарсон" ("под мальчика"), мелирования и укладки "причесано - не причесано". В 1950-х годах его начали приглашать для работы на съемочных площадках. После фильма "Бабетта идет на войну" (1959) с Бардо в главной роли в моду вошла прическа "бабетта" с объемным начесом на макушке.

В 2004 году он передал бразды правления компанией своему сыну Бенжамену, что спустя несколько лет стало предметом разлада между ними. Кроме того, его имя фигурировало в журналистском расследовании среди клиентов швейцарского банка HSBC, заподозренных в сокрытии средств от налоговых служб. В 2012 году он окончательно урегулировал данный вопрос с французской налоговой.

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Франция
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