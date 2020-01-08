Первое общежитие для осужденных откроют на предприятии в Новгородской области

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Первый опыт направления осужденных к принудительным работам с проживанием на частных предприятиях опробуют в Новгородской области. Об этом ТАСС рассказали в пресс-бюро ФСИН России.

С 1 января вступили в силу поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, которые позволяют направлять осужденных к принудительным работам или к колониям-поселениям на частные предприятия, где под контролем ФСИН для них должны создать общежития и обеспечить оплачиваемой работой. Такое общежитие будет считаться участком исправительного центра, на котором осужденные смогут отбывать наказание, работая в соответствии с требованиями Трудового кодекса и получая зарплату не менее минимальной. "С начала 2020 года такой участок откроется на одном из предприятий Новгородской области", - сообщили во ФСИН.

Новгородская область в минувшем году была одним из 21 регионов, где отсутствовала возможность исполнения наказания в виде принудительных работ. Такой центр планировали создать в Боровичах - втором по величине городе области - в бывшем здании полиции в центре города или в бывшем здании школы на окраине, но против выступили местные жители и предприниматели. Проблему удалось решить на встрече директора ФСИН Александра Калашникова с губернатором области в конце ноября прошлого года - участок исправительного центра будет зарегистрирован при колонии строгого режима в Новгородском районе, а трудиться осужденные будут на одном из предприятий, где им создадут благоприятные условия труда, проживания, профессионального обучения, а также возможность получать достойную зарплату.

После встречи с губернатором директор ФСИН заметил, что успешный опыт данного предприятия ФСИН распространит в других регионах.

Кроме того, сообщили ТАСС во ФСИН, "есть предварительная договоренность о создании участков исправительных центров на предприятиях в Республике Коми, Краснодарском и Приморском краях, Белгородской, Оренбургской и Челябинской областях". Так, в Приморском крае осужденных могут трудоустроить на рыбоконсервном заводе и на предприятии по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов, в Челябинской области общежитие могут разместить на предприятии по производству железобетонных конструкций. В Оренбургской области трудоустроить осужденных могут на сельхозпредприятии.

Преимущества наказания

Ранее в интервью ТАСС замдиректора ФСИН Валерий Балан заметил, что одним из преимуществ станет возможность размещения осужденных к принудительным работам с учетом наличия рабочих мест. Если ранее они могли находиться лишь в муниципальном образовании, где расположен исправительный центр, то теперь закон позволяет направлять их на предприятия в пределах всего субъекта РФ. Основное требование - наличие рабочих мест и общежития, обустроенного в соответствии с требованиями закона (не менее 4 кв. м. жилой площади на человека, кухня для приготовления пищи, стиральные машины, душевые кабины, сушилки, как в любом общежитии). "Закон позволит увеличить трудовую занятость осужденных, обеспечить им достойную заработную плату, а также будет способствовать ресоциализации осужденных и сохранению социально полезных связей", - подчеркнули во ФСИН.

Еще до принятия поправок в УИК ФСИН провела первые пилотные проекты по трудоустройству осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях (куда направляют осужденных за менее тяжкие преступления). Так, в Коми было создано общежитие в качестве участка колонии-поселения на лесозаготовительном комбинате, расположенном в поселке вдали от крупных городов. Двухлетний проект показал эффективность - часть осужденных остались жить с семьями и работать на комбинате и после отбытия наказания, для них специально построили жилье. В Калининградской области был запущен проект на сельхозпредприятии, куда за счет предприятия осужденных возили на работу.

Во ФСИН ранее сообщили, что к ним уже поступают предложения от крупных предприятий для трудоустройства осужденных. В минувшем службе году ФСИН разрабатывала типовой проект договора с предприятиями.

Отбывающий принудительные работы не лишен свободы, он находится под контролем сотрудников ФСИН, и, проживая в общежитии, обеспечивает себя сам - за счет зарплаты оплачивает питание, одежду и коммунальные платежи. При этом он может пользоваться мобильным телефоном, интернетом, а спустя часть срока проживать вне исправительного центра вместе с семьей.

Сеть исправительных центров

В этом году ФСИН планирует расширить сеть исправительных центров для исполнения наказаний в виде принудительных работ (применяются с начала 2017 года). В 68 территориальных органах ФСИН уже созданы 15 исправительных центров и 67 участков, функционирующих как исправительные центры, на 5435 мест. В минувшем году исправительные центры отсутствовали в 21 регионе, в том числе в Бурятии, Дагестане, Калмыкии, Крыму, Тыве, Хакасии, Карачаево-Черкесии, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, Астраханской, Амурской, Калининградской, Курганской, Липецкой, Московской, Псковской, Сахалинской областях и в Москве. Согласно действующему законодательству, осужденные должны отбывать наказание преимущественно в регионе, где проживают они сами или их родственники.