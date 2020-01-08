Онищенко предостерег студентов от злоупотребления энергетиками в зимнюю сессию

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал студентов не пить энергетики во время подготовки к экзаменам начавшейся сессии. Он назвал "безобразием" злоупотребление этими напитками.

"Мы тоже были студентами, но, слава богу, тогда этого яда не было. По-разному люди готовились к экзамену, кто-то крепкий чай пил, кто-то на протяжении всего семестра учился, и поэтому у него не было необходимости. Но в любом случае это того не оправдывает - вот эти все энергетики", - сказал Онищенко агентству в среду.

"Уважаемые молодые люди, будущее России. Не стоит того, чтобы вы этим ядом себя убивали, гробили свое здоровье, сердце", - добавил он.

По мнению политика, готовиться к сессии надо более равномерно.

"А даже если чуть-чуть не подготовитесь, пусть лучше на один балл меньше получите оценку, чем вы ее получите такой дорогой ценой с необратимыми последствиями для здоровья", - заключил Онищенко.