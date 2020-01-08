{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ереване арестовали автора фейковой новости о поздравлении Пашиняна Трампу

Он обвиняется по статье о разжигании расовой, религиозной или национальной ненависти

ЕРЕВАН, 8 января. /ТАСС/. Автор фейковой новости о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян якобы поздравил президента США Дональда Трампа в связи с убийством высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани, арестован. Об этом в среду сообщила Служба национальной безопасности (СНБ) страны.

На эту тему
Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Главное

"Автору фейковой страницы в Facebook на имя Дианы Арутюнян предъявлено обвинение по статье "Разжигание расовой, религиозной или национальной ненависти с использованием СМИ" Уголовного кодекса Армении. Мерой пресечения в его отношении избран арест", - сообщили в пресс-службе ведомства.

3 января на странице в Facebook на имя Дианы Арутюнян появилось сообщение о том, что Пашинян отправил поздравительное послание Трампу в связи с убийством Сулеймани. Премьер Армении на своей странице в Facebook опроверг данное сообщение, отметив, что такие фейковые новости являются угрозой национальной безопасности страны. 5 января СНБ установила личность и задержала автора фейковой страницы.

Пентагон 3 января сообщил о ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал иранский военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Теги
АрменияСША
Реклама на ТАСС
Новый год и Рождество - 2020
В Канаде православные христиане отпраздновали Рождество
Главную праздничную службу в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Оттаве посетили 300 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС