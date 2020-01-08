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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке птичьего гриппа в Польше

Туристам следует внимательнее относиться к покупкам мяса и яиц

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российским туристам следует избегать контакта с птицами и внимательнее относиться к покупкам мяса и яиц в Польше в связи со вспышкой птичьего гриппа, сообщила в среду пресс-служба Роспотребнадзора.

"Согласно информации, полученной из Главного санитарного инспектората Польши и обнародованной 2 января 2020 года Международным эпизоотическим бюро (МЭБ), 30 декабря 2019 года на ферме в Люблинском воеводстве на северо-востоке Польши началась вспышка высокопатогенного гриппа птиц A(H5N8). В рамках реагирования на вспышку был произведен забой всех содержавшиеся на ферме 12 089 индеек", - говорится в сообщении.

По данным Польской ассоциации животноводов и птицеводов, риск заражения существует для 350 тыс. птиц в радиусе 3 км от первых ферм, охваченных вспышкой.

В связи с этим Роспотребнадзор советует россиянам учитывать эти обстоятельства при планировании путешествия в Польшу: избегать контакта с птицами на рынках, у водоемов и других местах их скопления, не покупать для питания мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли.

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