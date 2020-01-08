В Австралии убьют 10 тыс. верблюдов, чтобы сократить их "слишком большую" популяцию

СИДНЕЙ, 8 января. /ТАСС/. Старейшины австралийского племени анангу и власти штата Южная Австралия приняли решение об отстреле 10 тыс. диких верблюдов, живущих на западе региона. Как отметили в местном департаменте защиты окружающей среды, из-за длительной засухи разросшимся колониям этих животным нечем питаться, и они начали разорять деревни аборигенов.

Главы коренных племен анангу, которые владеют обширными землями на северо-западе региона, согласились с предложением рейнджеров провести массовый отстрел диких верблюдов, которых оказалось настолько много, что в поисках воды и пищи "животные сеют хаос в городах и деревнях аборигенов". "Наши общины оказались в невыносимых условиях, и мы чувствуем себя очень плохо. Верблюды приходят, сбивают заборы и проникают в дома, пытаются добраться до воды и ломают кондиционеры", - рассказала член совета племен анангу, питджантьятьяра и янкунитьятьяра (APY) Марита Бейкер в интервью изданию The Australian.

По данным экспертов, на сегодняшний день популяция диких верблюдов в Австралии составляет более 1,2 млн голов. Специалисты федерального департамента охраны окружающей среды считают, что это создает избыточную нагрузку на экосистему континента, поскольку расплодившиеся животные уничтожают всю кормовую базу местных видов. "Дело в том, что в течение многих лет аборигены анангу занимались выпасом и разведением диких верблюдов, однако просто не смогли сдержать быстрый рост популяции и потеряли контроль над значительной частью животных. Это привело к катастрофическим последствиям, потому что верблюды не только быстро сокращают и без того скудные в условиях засухи и аномальной жары пастбища, но и часто погибают от голода и жажды и распространяют болезни", - рассказали в департаменте.

Ожидается, что за пять дней рейнджерам удастся сократить разросшуюся популяцию как минимум на 10 тыс. голов.

Согласно последнему государственному докладу "О состоянии окружающей среды Австралии" (ASER), верблюды, завезенные на континент приблизительно в 1840 году, уже к 2008-му по разным оценкам увеличили свою популяцию до более чем 1 млн голов, рассредоточившись по центральным засушливым землям Западной Австралии, Северной территории, Южной Австралии и Квинсленда. Несмотря на все усилия по отбраковке животных, их численность неуклонно возрастала и на сегодняшний день достигла как минимум 1,2 млн голов, что создало угрозу для благополучия местных видов.