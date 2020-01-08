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Тверские власти окажут помощь семье, пострадавшей после взрыва газа в жилом доме

Соответствующее поручение дал губернатор области Игорь Руденя

ТАСС, 8 января. Власти Тверской области окажут материальную помощь семье, пострадавшей в результате взрыва бытового газа в доме № 19 по бульвару Гусева в Твери, который произошел 2 января.

Соответствующее поручение дал губернатор Игорь Руденя, сообщается на сайте правительства региона.

"Тверской семье, в квартире которой прошел хлопок бытового газа, будет оказана материальная поддержка. Соответствующее поручение дал губернатор Игорь Руденя. В настоящее время в областной клинической больнице остается глава семьи, мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь, его супруга от полученных травм скончалась", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская область
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