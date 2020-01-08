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МИД уточняет число россиян, находящихся на Ближнем Востоке

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова сообщила о взаимодействии с посольством РФ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ выясняет точное число россиян, находящихся в регионе Ближнего Востока. Об этом сообщила в среду в эфире радиостанции "Эхо Москвы" официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"Мы примерно знаем цифры. Мы связывались с нашим посольством, они занимаются уточнением. Есть люди, которые стоят на консульском учете, есть люди, которые не стоят, но при этом либо посещают, либо работают в этих странах", - сказала она.

"Нужно говорить точными цифрами. Именно сейчас этим (выяснением точного числа - прим. ТАСС) мы и занимаемся", - подчеркнула дипломат.

Ранее пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов сообщил о поручении вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полетов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов".

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля. Президент США Дональд Трамп заявил, что оценка нанесенного ущерба продолжается, и пообещал выступить с заявлением в среду.

Кроме того, 8 января авиалайнер Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находилось около 176 пассажиров и членов экипажа, потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичИранИракРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаТрамп, ДональдГибель иранского генерала Касема СулейманиРакетный обстрел Ираном военных объектов США в ИракеКрушение Boeing-737 в Тегеране
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