Карлос Гон назвал причину своего ареста

БЕЙРУТ, 8 января. /ТАСС/. Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон назвал причиной своего первоначального ареста в Японии подозрение в сокрытии выплат, которые он никогда не получал. Об этом экс-глава альянса рассказал на пресс-конференции, которая проходит в столице Ливана в среду.

"Меня направили в тюрьму, и прокурор сказал мне: мы арестуем вас за то, что вы не сообщили о своей компенсации. Я был шокирован, я не понял и переспросил: что за компенсация? Он ответил: мы арестовываем вас за то, что вы не сообщили о компенсации, которая не была вам выплачена", - заявил Гон. Он уточнил, что совет директоров альянса Renault - Nissan - Mitsubishi не принимал подобного решения.

"То есть меня арестовали за компенсацию, которую я не получил, решение о которой не было принято и которая не была зафиксирована. Вот причина моего ареста", - подчеркнул Гон.

"Все было спланировано прокуратурой и компанией [Nissan]. Связь между ними повсюду, возможно ее не видят лишь в Японии", - отметил экс-руководитель альянса и подчеркнул, что у него есть свидетели, которые точно знали о приготовлениях, которые велись перед его арестом, в том числе о встречах представителей Nissan с прокурорами и чиновниками.

Карлос Гон добавил, что компания Nissan потратила более $200 млн на проведение расследований против него и очернение его имени. "Nissan, они наняли так много людей. Они потратили уже свыше $200 млн на расследования и очернение моего имени", - отметил Гон и признался, что "операция по убийству его имени" прошла успешно.