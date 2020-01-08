Фонд Джека Ма наградил на Хайнане премиями учителей из сельских районов Китая

САНЬЯ /Китай/, 8 января. /ТАСС/. Фонд основателя компании Alibaba Джека Ма провел в южной китайской провинции Хайнань 5-ю ежегодную церемонию присуждения премий учителям из сельских районов Китая. Как сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван", наград за выдающиеся достижения и добросовестную работу были удостоены 100 учителей и 20 директоров сельских школ.

Церемония состоялась 6 января в городе Санья с участием самого Джека Ма, а также ряда китайских знаменитостей, среди которых были актеры Джет Ли, Ли Сунь, Гао Сяосун и ряд других. Получившие премии 100 учителей прибыли из разных регионов Китая. Все они удостоились наград за то, что решили посвятить свою жизнь преподаванию в бедных сельских горных районах. Средний возраст лауреатов составил 39 лет.

Этот проект Джека Ма в области поддержки образования был запущен в 2015 году с созданием благотворительного фонда на сумму 10 млн юаней (около $1,4 млн). Средства были распределены на стипендии для лучших учителей, преподающих в сельских школах и отдаленных провинциях КНР.

За время работы этой программы фондом были напрямую просубсидированы в общей сложности порядка 500 учителей и 60 директоров сельских школ, а также около 200 студентов высших учебных заведений. За это время фонд, сообщает портал, оказал поддержку в обеспечении образованием почти 100 тыс. сельских детей.