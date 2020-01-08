Москвичи принесли в знак скорби букеты роз к посольствам Украины и Ирана

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Жители Москвы принесли красные и белые розы к посольствам Украины и Ирана в российской столице после катастрофы украинского самолета в Тегеране. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

На тротуаре напротив здания посольства Украины в РФ в Леонтьевском переулке лежат несколько букетов красных и белых роз, перетянутые черными ленточками. Как рассказали очевидцы, их принесли в течение дня прохожие. "Когда гибнут мирные люди, это общая беда", - сказал один из собеседников.

Свежие цветы появились также у здания посольства Ирана в России на Покровском бульваре. Алые букеты приносят москвичи и иранцы, проживающие в Москве. В последние дни люди также приносили туда цветы в знак скорби после убийства генерала Касема Сулеймани в Ираке.