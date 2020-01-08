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В Астрахани полицейского уволили после приставаний к девушкам

Кроме того, в отношении его руководства проводится служебная проверка

АСТРАХАНЬ, 8 января. /ТАСС/. Полицейского, который в ночь на 8 января, находясь в нетрезвом состоянии, приставал к девушкам на центральной набережной Астрахани, уволили, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что нетрезвый полицейский приставал к девушкам, после непродолжительной беседы ударил одну из них, а когда они собрались уехать от него на такси, сел с ними в машину. После инцидента одна из девушек написала заявление в полицию.

"Данный сотрудник уже уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в отношении руководства уволенного сотрудника назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты дисциплинарные решения.

Теги
РоссияАстраханская область
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