В Астрахани полицейского уволили после приставаний к девушкам

АСТРАХАНЬ, 8 января. /ТАСС/. Полицейского, который в ночь на 8 января, находясь в нетрезвом состоянии, приставал к девушкам на центральной набережной Астрахани, уволили, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что нетрезвый полицейский приставал к девушкам, после непродолжительной беседы ударил одну из них, а когда они собрались уехать от него на такси, сел с ними в машину. После инцидента одна из девушек написала заявление в полицию.

"Данный сотрудник уже уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в отношении руководства уволенного сотрудника назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты дисциплинарные решения.