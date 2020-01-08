В Белграде прошел массовый протестный молебен в поддержку сербской церкви в Черногории

БЕЛГРАД, 8 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Протестная лития - особый молебен-шествие в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории - прошел в среду вечером по улицам сербской столицы. Колонну возглавили представители сербского духовенства, глава администрации президента Сербии Никола Селакович, министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович, глава Канцелярии по Косово и Метохии при кабмине страны Марко Джурич, передает корреспондент ТАСС.

Колонна верующих стартовала с улицы Теразие и с рождественскими приветствиями прошла к главному сербскому собору - храму св. Саввы. Люди несли транспаранты "Пришло время правды Божьей!", хоругви, иконы, распятия, а также многочисленные сербские триколоры. Затем у стен храма св. Саввы на Врачаре прошел молебен, который отслужил епископ ремезианский Стефан.

"Мы собрались здесь в поддержку идеи, что каждый свободный человек может жить и воспитывать своих детей в своих убеждениях. Давайте вместе покажем наше единство, мы верим, что сербскому народу в Косове и Метохии и в Черногории мы сегодня показали, что Белград - святой город, который защищают Богоматерь и сербские святые. Надеемся, что наши братья в Черногории будут достаточно мудрыми, чтобы защитить свои права", - заявил епископ, призвав своих сторонников на новую акцию протеста в ночь на 14 января.

Акция прошла по призыву СПЦ "в поддержку многострадального народа в Черногории, Косове и Метохии и всех сербских краях". Мероприятие было приурочено к вступлению в силу противоречивого закона о свободе вероисповедания, принятого в Черногории. Официальные данные о численности участников акции пока не поступали. По данным различных сербских СМИ, в протестном богослужении приняли участие от сотен до нескольких тысяч человек.

Массовые акции протеста проходят в эти дни в Черногории, Сербии и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря парламент страны большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона, ущемляющего интересы Сербской православной церкви (СПЦ), проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент страны Мило Джуканович.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания и статусе религиозных общин, предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет о более чем 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.