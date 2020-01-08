{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аэропорт хайнаньского курорта Санья обслужил в 2019 году рекордные 20,2 млн пассажиров

В 2019 году пограничный контроль в аэропорту Феникс прошли 1,24 млн человек, что на 29,9% больше аналогичного показателя 2018 года

САНЬЯ, 8 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Феникс в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) в 2019 году обслужил рекордные 20,16 млн пассажиров. Как сообщило издание "Хайнань жибао", этот показатель второй год подряд преодолевает отметку в 20 млн человек.

По данным издания, иностранный турпоток также вырос: в прошлом году пограничный контроль в аэропорту Феникс прошли 1,24 млн человек, что на 29,9% больше аналогичного показателя 2018 года. Количество международных рейсов также увеличилось на 14% в годовом выражении - до 8,94 тыс. единиц.

Таможенная служба воздушной гавани приняла ряд мер, чтобы справиться с возросшим числом пассажиров, а также не причинять серьезных неудобств путешественникам и туристам. Как отмечает газета, среднее время досмотра и прохождения границы в этом году снизилось. Кроме того, таможенная служба ввела систему поощрений своих сотрудников за высококачественную и быструю работу.

Помимо этого, таможня и служба безопасности воздушной гавани внедряют последние интеллектуальные технологии для бесконтактного досмотра - среди них инфракрасные термометры, томографы и рентгены. Специально для иностранных туристов администрация аэропорта перевела указатели и объявления на несколько языков мира, среди которых русский, английский, корейский, японский и французский.

Международный аэропорт Феникс в настоящее время является основной воздушной гаванью курорта Санья. Он был открыт в 1994 году и расположен в 15 км от города. Длина его взлетно-посадочной полосы составляет 3,4 км.

В будущем власти города планируют построить второй аэропорт, который будет расположен в 4 км от берега на искусственном острове в заливе Хунтанвань. Насыпной остров будет иметь форму прямоугольника с закругленными углами. Его площадь достигнет 15,75 млн квадратных метров, а длина укрепляющих берега сооружений составит 15,6 км. Срок строительства - 5 лет. Остров будет связан с Хайнанем двумя параллельными мостами - автомобильным и железнодорожным. С учетом всех вспомогательных сооружений их длина составит 6 км.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Ученые сообщили, что выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки и белухи мигрируют на юг
Белухи разошлись по акватории побережья Приморья, а косатки направляются к южным широтам из Шантарского района Охотского моря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС