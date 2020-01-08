Аэропорт хайнаньского курорта Санья обслужил в 2019 году рекордные 20,2 млн пассажиров

САНЬЯ, 8 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Феникс в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) в 2019 году обслужил рекордные 20,16 млн пассажиров. Как сообщило издание "Хайнань жибао", этот показатель второй год подряд преодолевает отметку в 20 млн человек.

По данным издания, иностранный турпоток также вырос: в прошлом году пограничный контроль в аэропорту Феникс прошли 1,24 млн человек, что на 29,9% больше аналогичного показателя 2018 года. Количество международных рейсов также увеличилось на 14% в годовом выражении - до 8,94 тыс. единиц.

Таможенная служба воздушной гавани приняла ряд мер, чтобы справиться с возросшим числом пассажиров, а также не причинять серьезных неудобств путешественникам и туристам. Как отмечает газета, среднее время досмотра и прохождения границы в этом году снизилось. Кроме того, таможенная служба ввела систему поощрений своих сотрудников за высококачественную и быструю работу.

Помимо этого, таможня и служба безопасности воздушной гавани внедряют последние интеллектуальные технологии для бесконтактного досмотра - среди них инфракрасные термометры, томографы и рентгены. Специально для иностранных туристов администрация аэропорта перевела указатели и объявления на несколько языков мира, среди которых русский, английский, корейский, японский и французский.

Международный аэропорт Феникс в настоящее время является основной воздушной гаванью курорта Санья. Он был открыт в 1994 году и расположен в 15 км от города. Длина его взлетно-посадочной полосы составляет 3,4 км.

В будущем власти города планируют построить второй аэропорт, который будет расположен в 4 км от берега на искусственном острове в заливе Хунтанвань. Насыпной остров будет иметь форму прямоугольника с закругленными углами. Его площадь достигнет 15,75 млн квадратных метров, а длина укрепляющих берега сооружений составит 15,6 км. Срок строительства - 5 лет. Остров будет связан с Хайнанем двумя параллельными мостами - автомобильным и железнодорожным. С учетом всех вспомогательных сооружений их длина составит 6 км.