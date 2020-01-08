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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Ученые сообщили, что выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки и белухи мигрируют на юг

Белухи разошлись по акватории побережья Приморья, а косатки направляются к южным широтам из Шантарского района Охотского моря
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 8 января. Ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщили, что на зиму выпущенные в дикую природу косатки и белухи мигрируют на юг. Об этом в среду сообщила пресс-служба ВНИРО.

Ученые продолжают вести мониторинг за поведением животных, часть спутниковых меток, установленных на особях, еще сохранилась. Данные работающих меток говорят о том, что началась миграция косаток из Шантарского района Охотского моря к южным широтам. Одна особь уже преодолела 1800 км и сейчас находится южнее острова Хоккайдо.

Выпущенные в 2019 году в Сахалинском заливе белухи мигрируют в район Шантарских островов к местам их традиционного скопления в зимний период. Белухи, которые были выпущены в Японском море в ноябре 2019 года, разошлись по акватории побережья Приморья. Их появление в составе групп по 6-8 особей отмечают сотрудники туристических баз и волонтеры общественных экологических организаций

В пресс-релизе приводится комментарий пресс-секретаря ВНИРО Алексея Смородова: "Видео с белухами, которые к нам приходят, свидетельствует о том, что их поведение аналогично поведению диких сородичей. Они передвигаются группами и самостоятельно охотятся. На контакт с людьми не идут и не попрошайничают".

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Что известно о "китовой тюрьме" в Приморье

Около 100 белух и косаток содержались в центре реабилитации морских животных, прозванном "китовой тюрьмой", с лета 2018 года, последних особей выпустили на волю в ноябре 2019-го. История получила широкий резонанс, было возбуждено уголовное дело о незаконной добыче биоресурсов. Росприроднадзор отказал в разрешении вылавливать до конца 2019 года белух или косаток, к началу декабря заявок на вылов этих животных в 2020 году не поступало. При этом в ведомстве не исключили, что косаток могут включить в Красную книгу.

Теги
РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в ПриморьеДальний Восток
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