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Российские военные раздали в Сирии почти 4 тонны продовольствия

Всего жителям Сирии выдали 750 продовольственных наборов

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие провели в Сирии в среду три гуманитарных акции. Как сообщил журналистам в ходе брифинга руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков, в городах Эль-Мушрафа провинции Ракка, Суран провинции Хама и Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор военные раздали местным жителям 3,6 тонны продуктов.

"Нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики выдано 750 продовольственных наборов общим весом 3,638 тонны", - рассказал Боренков.

Российский генерал также уточнил, что "в населенных пунктах Кобани провинции Алеппо, Эль-Мушрафа провинции Ракка и Камышлы провинции Хасеке медицинскими специалистами Минобороны России оказана медицинская помощь 296 сирийским гражданам".

Мониторинг обстановки

Боренков добавил, что российская военная полиция продолжила вместе с турецкими коллегами патрулирование по шести маршрутам в провинциях Хасеке, Ракка и Алеппо. Силы армейской авиации провели воздушное патрулирование по одному маршруту.

Руководитель Центра по примирению рассказал, что военные зафиксировали в Идлибской зоне деэскалации 19 обстрелов. По его словам, боевики обстреляли 15 населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

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