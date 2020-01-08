Карлос Гон заявил, что намерен восстановить свою репутацию

Гон в течение двух с половиной часов рассказывал журналистам о своей оценке происходившего, переходя в течение выступления с английского на арабский и французский, а затем и на португальский. Начав с момента своего ареста и принудительного помещения по стражу, Гон заострил внимание прессы на несправедливости, по его мнению, японских властей и подчеркнул, что стал жертвой политического преследования.

"Я не мог оставаться заложником японской судебной системы, которая отказывает людям в их основных правах и не соблюдает принципа презумпции невиновности", - подчеркнул он, объясняя мотивы, которые послужили его решению бежать из Японии. При этом Гон подчеркнул, что с симпатией относится к Японии как к стране: "Я люблю Японию, люблю японцев <...> И я не понимаю, почему Япония платит мне злом за все то, что я для нее сделал".

Обвинения в сговоре

Бывший руководитель французско-японского автомобильного альянса, как и ожидалось, отказался раскрыть все подробности своего побега из Японии. "Я не буду рассказывать, как я смог покинуть Японию, хотя понимаю, что многие из вас пришли сюда именно за этим", - отметил Гон.

Гон, имеющий французское, бразильское и ливанское гражданство, обвинил в сговоре против него бывших коллег из компании Nissan, назвав одним из его организаторов экс-главу Nissan Хирото Саикава.

"Члены японского правительства также участвовали в сговоре. Я знаю имена, но не буду их называть, - сказал Гон. - Ведь я нахожусь в Ливане и с уважением отношусь к ливанскому гостеприимству". При этом он отметил, что не считает, будто в числе негативно настроенных к нему японских официальных лиц был премьер-министр страны Синдзо Абэ. "Если говорить о высшем эшелоне власти, я не думаю, что господин [Синдзо] Абэ был вовлечен", - заявил он.

При этом бывший руководитель французско-японского автомобильного альянса сообщил, что намеревался покинуть свой пост в 2018 году. "Я был готов уйти еще в июне 2018 года, но меня попросили остаться. И, к сожалению, я согласился", - отметил Гон.

Он выступил с утверждением, что японские менеджеры всячески мешали ему укрепить альянс. При этом Гон отверг обвинения в том, что, развивая интеграцию, пытался помочь Renault поглотить Nissan. "Напротив, я всегда сохранял баланс между компаниями альянса", - добавил предприниматель.

Гон выступил с утверждением, будто компания Nissan потратила свыше $200 млн на проведение расследования против него и кампанию по очернению. При этом предприниматель подчеркнул, что начнет в ближайшие недели предпринимать шаги по восстановлению своей репутации, не уточнив, что конкретно будет делать.

Ответ Токио

Практически сразу после окончания пресс-конференции Карлоса Гона с критикой его высказываний выступила японская сторона. В специальном заявлении Токийская прокуратура выразила уверенность в том, что Гон просто пытается оправдать собственные поступки и очернить японскую правовую систему. Ведомство назвало заявления Гона "категорически лживыми" и противоречащими фактам.

В то же время министр юстиции Масако Мори глубоко за полночь по местному времени дала пресс-конференцию, в ходе которой подчеркнула, что побег, совершенный Гоном из Японии, непростителен по законам любой страны. "Это непростительный поступок в рамках законодательной системы любой страны. Но чтобы оправдать его, [Карлос Гон] сделал публичные заявления, содержащие ложные факты о японской правовой системе, направленные на внутрияпонскую и иностранную аудиторию", - отметила она и назвала подобные действия совершенно неприемлемыми.

Подвергнув критике высказывания Карлоса Гона о японской правовой системе, Масако Мори также подчеркнула, что не стоит забывать о том факте, что экс-глава автомобильного альянса находится в международном розыске по линии Интерпола. Ожидается, что еще одну пресс-конференцию, посвященную ситуации вокруг Карлоса Гона, глава японского Минюста даст в четверг утром.