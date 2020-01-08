{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

Карлос Гон заявил, что намерен восстановить свою репутацию

Бывший глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi  также подчеркнул, что стал жертвой политического преследования
Карлос Гон AP Photo/Maya Alleruzzo
Описание
Карлос Гон
© AP Photo/Maya Alleruzzo

БЕЙРУТ/ТОКИО, 8 января. /ТАСС/. Бывший глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон провел в среду в конференц-зале Синдиката ливанской печати пресс-конференцию, посвященную его аресту в Японии.

На эту тему
Экс-главе Nissan и Renault грозят тюрьма и миллионный штраф. В чем обвиняют Карлоса Гона

Гон в течение двух с половиной часов рассказывал журналистам о своей оценке происходившего, переходя в течение выступления с английского на арабский и французский, а затем и на португальский. Начав с момента своего ареста и принудительного помещения по стражу, Гон заострил внимание прессы на несправедливости, по его мнению, японских властей и подчеркнул, что стал жертвой политического преследования.

"Я не мог оставаться заложником японской судебной системы, которая отказывает людям в их основных правах и не соблюдает принципа презумпции невиновности", - подчеркнул он, объясняя мотивы, которые послужили его решению бежать из Японии. При этом Гон подчеркнул, что с симпатией относится к Японии как к стране: "Я люблю Японию, люблю японцев <...> И я не понимаю, почему Япония платит мне злом за все то, что я для нее сделал".

Обвинения в сговоре

Бывший руководитель французско-японского автомобильного альянса, как и ожидалось, отказался раскрыть все подробности своего побега из Японии. "Я не буду рассказывать, как я смог покинуть Японию, хотя понимаю, что многие из вас пришли сюда именно за этим", - отметил Гон.

Гон, имеющий французское, бразильское и ливанское гражданство, обвинил в сговоре против него бывших коллег из компании Nissan, назвав одним из его организаторов экс-главу Nissan Хирото Саикава.

"Члены японского правительства также участвовали в сговоре. Я знаю имена, но не буду их называть, - сказал Гон. - Ведь я нахожусь в Ливане и с уважением отношусь к ливанскому гостеприимству". При этом он отметил, что не считает, будто в числе негативно настроенных к нему японских официальных лиц был премьер-министр страны Синдзо Абэ. "Если говорить о высшем эшелоне власти, я не думаю, что господин [Синдзо] Абэ был вовлечен", - заявил он.

При этом бывший руководитель французско-японского автомобильного альянса сообщил, что намеревался покинуть свой пост в 2018 году. "Я был готов уйти еще в июне 2018 года, но меня попросили остаться. И, к сожалению, я согласился", - отметил Гон.

Он выступил с утверждением, что японские менеджеры всячески мешали ему укрепить альянс. При этом Гон отверг обвинения в том, что, развивая интеграцию, пытался помочь Renault поглотить Nissan. "Напротив, я всегда сохранял баланс между компаниями альянса", - добавил предприниматель.

Гон выступил с утверждением, будто компания Nissan потратила свыше $200 млн на проведение расследования против него и кампанию по очернению. При этом предприниматель подчеркнул, что начнет в ближайшие недели предпринимать шаги по восстановлению своей репутации, не уточнив, что конкретно будет делать.

Ответ Токио

Практически сразу после окончания пресс-конференции Карлоса Гона с критикой его высказываний выступила японская сторона. В специальном заявлении Токийская прокуратура выразила уверенность в том, что Гон просто пытается оправдать собственные поступки и очернить японскую правовую систему. Ведомство назвало заявления Гона "категорически лживыми" и противоречащими фактам.

В то же время министр юстиции Масако Мори глубоко за полночь по местному времени дала пресс-конференцию, в ходе которой подчеркнула, что побег, совершенный Гоном из Японии, непростителен по законам любой страны. "Это непростительный поступок в рамках законодательной системы любой страны. Но чтобы оправдать его, [Карлос Гон] сделал публичные заявления, содержащие ложные факты о японской правовой системе, направленные на внутрияпонскую и иностранную аудиторию", - отметила она и назвала подобные действия совершенно неприемлемыми.

Подвергнув критике высказывания Карлоса Гона о японской правовой системе, Масако Мори также подчеркнула, что не стоит забывать о том факте, что экс-глава автомобильного альянса находится в международном розыске по линии Интерпола. Ожидается, что еще одну пресс-конференцию, посвященную ситуации вокруг Карлоса Гона, глава японского Минюста даст в четверг утром.

Теги
ЯпонияДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
Реклама на ТАСС
Новый год и Рождество - 2020
Рождественский фестиваль огня в Петербурге посетили рекордные 400 тыс. человек
Свои пиротехнические спектакли показали команды из Андорры, Азербайджана, Белоруссии и США, хедлайнером шоу стал основатель французского сообщества артистов жанра огня Андрей Дас
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС