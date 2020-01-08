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Новый год и Рождество - 2020

Рождественский фестиваль огня в Петербурге посетили рекордные 400 тыс. человек

Свои пиротехнические спектакли показали команды из Андорры, Азербайджана, Белоруссии и США, хедлайнером шоу стал основатель французского сообщества артистов жанра огня Андрей Дас
' Вячеслав Вертьянов/YouTube'

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Фестиваль "Рождественская звезда" в центре Петербурга с выступлениями театров света и огня, пиротехнических команд из разных стран и масштабными фейерверками за два дня посетили более 400 тыс. человек. Это рекордный показатель за три года проведения данного городского мероприятия, сообщил ТАСС в среду председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

"Третий фестиваль огня завершился. В этом году за два дня его посетило рекордное количество людей - более 400 тысяч. Мы рады, что фестиваль уже стал брендом Петербурга и вышел на серьезный международный уровень. Именно такие мероприятия, как "Рождественская звезда", станут притяжением в город гостей в любое время года", - отметил Панкевич.

Фестиваль проходил 7 и 8 января на Стрелке Васильевского острова и пляже Петропавловской крепости. На главной сцене фестиваля у здания Биржи развернулись световая и огненная феерия от лучших команд Санкт-Петербурга и Москвы. Хедлайнером шоу стал основатель французского сообщества артистов жанра огня, файербризер Андрей Дас.

Свои пиротехнические спектакли представили жителям и гостям города команды из Андорры, Азербайджана, Белоруссии и США. На исторической стене Петропавловской крепости демонстрировали мультимедийное шоу на тему Рождества, созданное при помощи разнообразных современных технологий. Программу фестиваля в каждый из дней завершало грандиозное пиротехническое тутти.

Фестиваль огня "Рождественская звезда" проходит в Петербурге с 2018 года и считается одним из центральных городских событий зимнего сезона. В прошлом году, по официальным данным, он собрал более 140 тыс. зрителей.

Теги
АзербайджанАндорраБелоруссияСШАРоссияФранцияСанкт-ПетербургНовый год и Рождество - 2020
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