Король Норвегии Харальд V попал в больницу

ХЕЛЬСИНКИ, 9 января. /ТАСС/. Король Норвегии Харальд V был госпитализирован 8 января. Об этом сообщила пресс-служба норвежской королевской семьи.

"Его Величество король Харальд был в среду госпитализирован по причине головокружения. Никаких серьезных болезней у него не обнаружено", - говорится в сообщении.

"Ожидается, что его выпишут до выходных", - добавила пресс-служба.

В связи с недомоганием 87-летний король уйдет на больничный на две недели. В этот период исполнять его обязанности будет его сын, кронпринц Хокон.

Как сообщило Норвежское телеграфное бюро, из-за болезни Харальд V пропустит ряд официальных мероприятий. Незадолго до Рождества, отмечает агентство, он уже брал больничный из-за вирусной инфекции.