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Times: Елизавета II разочарована решением принца Гарри сложить с себя полномочия

По данным издания, герцог и герцогиня Сассекские не проконсультировались по этому вопросу ни с королевой, ни с принцем Чарльзом

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Британская королева Елизавета II очень разочарована тем, что ее внук, принц Гарри, и его супруга, американская актриса Меган Маркл, объявили о намерении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и жить то в Соединенном Королевстве, то в Северной Америке, не обговорив это заранее с Букингемским дворцом. Об этом сообщила газета The Times.

По ее информации, герцог и герцогиня Сассекские перед тем, как объявить о своем решении в Instagram, не проконсультировались ни с королевой, ни с отцом принца Гарри - наследником престола принцем Уэльским Чарльзом. Издание обращает внимание на то, что ответное заявление Букингемского дворца оказалось довольно резким. "Дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание найти иной подход, но это сложные вопросы, проработка которых займет время", - говорится в кратком коммюнике канцелярии монарха.

Ранее принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и Меган Маркл объявили о том, что "после долгих месяцев размышлений и внутренних дискуссий" решили "перестать исполнять обязанности "старших" членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми". При этом герцоги Сассекские сообщили, что запустят свою благотворительную организацию, но при этом продолжат выполнять определенные королевские обязанности.

The Times замечает в связи с этим, что намерение принца Гарри и Меган Маркл жить то в Великобритании, то в Северной Америке является беспрецедентным для членов монаршей семьи, продолжающих выполнять в ней определенные функции. Обычно они связаны с появлением на публике на официальных и благотворительных мероприятиях.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)ВеликобританияГарри, герцог СассекскийЧарльз, принц Уэльский
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