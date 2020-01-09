"Известия": в Дамаске может открыться филиал МГУ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Филиал российского вуза может появиться в Дамаске, возможно, это будет филиал МГУ. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на председателя Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергея Степашина.

По словам Степашина, площадку для строительства вуза предоставил лично президент Сирии Башар Асад. Как он пояснил, ранее на выделенном участке собирались построить здание для русской школы в Дамаске. Но ИППО отказалось от этой идеи, вместо этого силами общества совместно с РПЦ восстановили уже существующее учебное заведение на окраине Дамаска.

"Сирийцы заинтересованы в строительстве российского высшего учебного заведения. У России таких не было в САР никогда, были американские, английские, французские <…> Землю в Дамаске в хорошем месте нам Башар Асад выделил <…> Надо думать, может быть, об открытии в стране филиала одного из наших ведущих вузов - МГУ, как это сделано в КНР. С ректором МГУ Виктором Садовничим я на эту тему говорил - он также член нашего общества - и он идею поддержал", - сказал Степашин.

Как отмечает газета, в пресс-службе МГУ заявили, что пока не располагают информацией о готовящемся открытии филиала в Сирии.

Руководитель центра "Русский мир" в Сирии Светлана Родыгина уверена, что открытие филиала российского вуза в Дамаске станет большим подарком для сирийцев, так как среди местных жителей образование в РФ считается престижным. По ее мнению, вуз будет пользоваться большой популярностью.

За последние четыре года квота для абитуриентов из Сирии, которые хотят обучаться в российских вузах, была увеличена с 200 и превысила 500. Глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков в ноябре на одном из мероприятий на Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже сообщил, в 2019 году 541 место было предоставлено гражданам Сирии. Он также отметил, что ежегодно около 15 тыс. учащихся из других стран поступают на бюджетные места в российских вузах в пределах правительственной квоты.