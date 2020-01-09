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"Известия": в школьную программу включат раздел по киберзащите

Глава комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина сообщила, что основными площадками для травли в интернете являются "ВКонтакте" и YouTube
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Министерство просвещения одобрило идею Общественной палаты (ОП) включить в школьные уроки по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) раздел по киберзащите. Об этом в четверг сообщает газета "Известия".

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Минпросвещения подтвердило, что занимается вопросом о создании курса по информационной безопасности в ответ на письменный запрос ОП. Переписка есть в распоряжении "Известий".

Как пояснили в Минпросвещении, с помощью нового курса дети научатся распознавать информационные и компьютерные риски и угрозы, а также предупреждать и предотвращать их. После утверждения новых образовательных стандартов программа предмета ОБЖ будет изменена, сообщили газете в ведомстве.

"В период с января по декабрь 2019 года наши специалисты зафиксировали 638 эпизода кибербуллинга, которые получили широкий общественный резонанс" - рассказала Елена Сутормина, глава комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей. По ее словам, основными площадками для травли в интернете являются "ВКонтакте" и YouTube. Чаще всего кибербуллинг наблюдается в анонимных сообществах. Заслуженный профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина рассказала, что, согласно результатам международного исследования качества образования PISA, Россия вошла в десятку стран с самым высоким уровнем кибербуллинга среди школьников.

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Также среди главных опасностей, с которыми могут столкнуться школьники в сети, эксперты называют возможность стать жертвами мошенников или нарваться на педофилов. Сутормина отметила, что современные молодые люди бывают излишне открыты в социальных сетях: оставляют личные данные, выкладывают фотографии, на которых видны ценные вещи, информацию о покупках.

Ранее мониторинговый центр "Безопасность 2.0", который действует при комиссии ОП, разработал буклеты о кибербуллинге для родителей и педагогов. Буклеты рассказывали, что делать, если ребенок столкнулся с травлей в сети.

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