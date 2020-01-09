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СМИ: возбудителем пневмонии в городе Ухань стал новый вид коронавируса

Вспышка неизвестной пневмонии в этом городе была зафиксирована в конце декабря

ПЕКИН, 9 января. /ТАСС/. Китайские эпидемиологи установили новый вид коронавируса, который стал возбудителем вспышки пневмонии в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй, Центральный Китай). Об этом в четверг сообщило Центральное телевидение Китая.

"В результате лабораторных исследований был найден новый вид коронавируса, удалось установить весь его геном. При помощи нуклеинового анализа подтверждено 15 случаев заражения новым видом коронавируса, у одного из инфицированных удалось выделить образец вируса, морфология которого была подтверждена электронным микроскопом", - говорится в сообщении.

Вспышка неизвестной пневмонии в городе Ухань была зафиксирована в конце декабря. 5 января комитет по делам здравоохранения города сообщил, что число инфицированных неизвестной пневмонией в городе возросло до 59 человек, еще 163 находились на карантине.

Многие случаи заражения были связаны с городским рынком свежих морепродуктов, в настоящее время он закрыт. В большинстве случаев больные жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентгенография грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.

Еще 38 случаев заражения были зафиксированы в Гонконге и один в Сингапуре.

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