В провинции Дейр-Эз-Зор на севере Сирии открыли гуманитарный коридор

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР /Сирия/, 9 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие договорились с американскими коллегами об открытии пункта пропуска Сальхиях в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Несколько месяцев военнослужащие США держали его закрытым, из-за чего несколько десятков семей были заблокированы в восточной части указанной провинции и не могли вернуться в ее главный город - Дейр-эз-Зор.

По информации начальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергея Жмурина, от дома были отрезаны десятки жителей Дейр-эз-Зора. "Они хотят вернуться в свои дома, отремонтировать их, растить детей, заниматься сельским хозяйством. Открытие этого гуманитарного коридора как раз решит все эти проблемы, и люди… вернутся к мирной жизни", - отметил он в разговоре с журналистами.

"На той стороне есть несколько семей, которые не могут приехать сюда <...> Их не выпускают под всякими надуманными предлогами", - рассказал журналистам председатель сирийского комитета по примирению враждующих сторон в провинции Дейр-Эз-Зор Абдулла Шляш.

85% Дейр-эз-Зора разрушено авиаударами возглавляемой США международной коалиции. По информации российских военнослужащих, местные власти готовы самостоятельно восстанавливать город, однако для этого не хватает людей.