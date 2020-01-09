Искусственные дупла помогли увеличить популяцию краснокнижных филинов на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 января. /ТАСС/. Ученые государственного природного заповедника "Курильский", расположенного на острове Кунашир Большой Курильской гряды (Сахалинская область), обнаружили на территории учреждения рост численности краснокнижных рыбных филинов. Благодаря искусственным пластиковым дуплам на острове появились три новые гнездовые пары и восемь птенцов, сообщается в четверг в пресс-релизе заповедника.

Как сообщили ТАСС в заповеднике, увеличение численности рыбного филина всего на несколько птенцов и несколько пар имеет огромное значение для всей популяции краснокнижной птицы не только в России, но и во всем мире. Рыбные филины находятся на грани исчезновения, при этом птицы создают моногамные пары и не всегда размножаются каждый год. С 2017 года на южных Курилах появилось всего 13 птенцов.

"По данным многолетнего мониторинга в предыдущие годы на Кунашире регистрировалось до 25 пар рыбного филина. Благодаря биотехническим мероприятиям, проводимых сотрудниками заповедника (установка искусственных гнездовий и подкормка в гнездовой период в зимнее время), в 2019 году на острове увеличилось количество учтенных гнездовых пар до 28", - говорится в сообщении.

По информации заповедника, увеличению численности поспособствовали искусственные дупла. Их делали из разных материалов, но больше всего птицам понравились пластиковые морские буи. В 2019 году только один птенец был обнаружен в естественном дупле ивы удской, еще один - в естественном дупле ильма лопастного, шесть птенцов нашли в искусственных гнездах.

Рыбный филин является глобально редким видом птиц, занесен в Красный список Международного союза охраны природы в категорию "Исчезающие", в Красную книгу РФ в категорию №1 "Находящиеся под угрозой исчезновения". Общая численность вида, обитающего на Дальнем Востоке России и на северных островах Японского архипелага, по данным Международной красной книги, не превышает 4 тыс. особей. Из них в России - в Приморье, Хабаровском крае и в Магаданской области, а также на южных Курилах - гнездятся не более 300-400 пар.