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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

Экс-глава Nissan считает, что Карлос Гон сбежал из-за боязни обвинительного приговора

Хирото Саикава также опроверг утверждения, что руководство Nissan вытеснило Гона из-за его идеи дальнейшей интеграции бизнеса с Renault

ТОКИО, 9 января. /ТАСС/. Бывший главный исполнительный директор японского автомобильного производителя Nissan Хирото Саикава считает, что Карлос Гон сбежал из Японии, боясь вынесения ему обвинительного приговора и заключения в тюрьму. Об этом он заявил журналистам в четверг.

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"Я считаю, что он сбежал из-за боязни, что в отношении него будет вынесен обвинительный приговор", - приводит слова Саикавы телеканал NHK. Он также опроверг утверждения, что руководство Nissan вытеснило Гона из-за его идеи дальнейшей интеграции бизнеса с французским концерном Renault.

Саикава, занявший свой пост после Гона, ушел в отставку осенью 2019 года на фоне финансового скандала с получением завышенных бонусов. При этом Гон ранее обвинял Саикаву в организации сговора против него.

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан через Турцию. 31 декабря он подтвердил эту информацию, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. Судебный процесс по делу Гона должен был начаться весной этого года.

Теги
ЯпонияДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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