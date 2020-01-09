Экс-глава Nissan считает, что Карлос Гон сбежал из-за боязни обвинительного приговора

ТОКИО, 9 января. /ТАСС/. Бывший главный исполнительный директор японского автомобильного производителя Nissan Хирото Саикава считает, что Карлос Гон сбежал из Японии, боясь вынесения ему обвинительного приговора и заключения в тюрьму. Об этом он заявил журналистам в четверг.

Экс-главе Nissan и Renault грозят тюрьма и миллионный штраф. В чем обвиняют Карлоса Гона

"Я считаю, что он сбежал из-за боязни, что в отношении него будет вынесен обвинительный приговор", - приводит слова Саикавы телеканал NHK. Он также опроверг утверждения, что руководство Nissan вытеснило Гона из-за его идеи дальнейшей интеграции бизнеса с французским концерном Renault.

Саикава, занявший свой пост после Гона, ушел в отставку осенью 2019 года на фоне финансового скандала с получением завышенных бонусов. При этом Гон ранее обвинял Саикаву в организации сговора против него.

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан через Турцию. 31 декабря он подтвердил эту информацию, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. Судебный процесс по делу Гона должен был начаться весной этого года.