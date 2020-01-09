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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Зеленский объявил 9 января на Украине днем траура в связи с авиакатастрофой в Иране

Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" разбился после взлета в аэропорту Тегерана

ТАСС, 9 января. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам рабочего совещания постановил объявить 9 января днем траура в связи с крушением украинского лайнера в Иране.

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Об этом сообщается в заявлении, размещенном в четверг на сайте офиса президента.

"С целью чествования памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций", - говорится в сообщении.

8 января авиалайнер Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. 

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичКрушение Boeing-737 в Тегеране
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