Зеленский объявил 9 января на Украине днем траура в связи с авиакатастрофой в Иране

ТАСС, 9 января. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам рабочего совещания постановил объявить 9 января днем траура в связи с крушением украинского лайнера в Иране.

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Об этом сообщается в заявлении, размещенном в четверг на сайте офиса президента.

"С целью чествования памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций", - говорится в сообщении.

8 января авиалайнер Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана.