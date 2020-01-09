Испанский путешественник продолжил заезд от Магадана до Байкала после поломки велосипеда

ТАСС, 9 января. Подданный Испании Хосе Андрес Абьян Пахарес, отправившийся в велосипедное путешествие от Магадана до Байкала (граница Иркутской области и Бурятии), в четверг продолжил путь на отремонтированном велосипеде. Об этом сообщил ТАСС сам путешественник.

В декабре 2018 года испанец приехал в Магадан, чтобы оттуда совершить велосипедный заезд до Байкала. Во время путешествия по Колымской трассе он решил переночевать в палатке при температуре минус 50 градусов и получил серьезное обморожение руки. Велосипедиста нашли местные жители и доставили в ближайшую больницу, после выздоровления он отправился домой в Мадрид. В конце декабря 2019 года Хосе Пахарес снова вернулся в Магадан, чтобы совершить повторный заезд. Свое путешествие испанец начал 27 декабря, но 7 января у него сломался велосипед.

"Я отремонтировал свой велосипед и теперь снова отправляюсь в путь", - сообщил собеседник агентства и добавил, что сейчас находится на территории Якутии. По его словам, недавно там фиксировались 50-градусные морозы, сейчас температура воздуха составляет около минус 40 градусов.

Помимо этого, испанец отметил доброжелательность и приветливость со стороны российских граждан. Он рассказал, что во время путешествия местные жители приглашали его к себе домой и кормили.

По информации главка МЧС России по региону, испанец не регистрировался при въезде в Якутию в качестве туриста. Однако спасатели все равно отслеживают его местоположение. В местном ЕДДС рассказали ТАСС, что во время поломки велосипеда путешественник расположился в гостинице поселка Усть-Нера Оймяконского района Якутии.

Несмотря на прошлогоднее обморожение руки, испанец решил, что в этом путешествии снова будет ночевать на улице. С собой он взял теплый спальный мешок и палатку. Путешественник планирует к 20 марта добраться до пункта назначения. Для этого он намерен ежедневно преодолевать около 40 км на велосипеде. Всего путешественнику придется проехать более 5 тыс. км до Иркутска. По его словам, задержка из-за поломки велосипеда не помешает преодолеть заявленное расстояние к 20 марта.