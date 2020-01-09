{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Испанский путешественник продолжил заезд от Магадана до Байкала после поломки велосипеда

Путешественник находится на территории Якутии, спасатели региона отслеживают его местоположение

ТАСС, 9 января. Подданный Испании Хосе Андрес Абьян Пахарес, отправившийся в велосипедное путешествие от Магадана до Байкала (граница Иркутской области и Бурятии), в четверг продолжил путь на отремонтированном велосипеде. Об этом сообщил ТАСС сам путешественник.

На эту тему

В декабре 2018 года испанец приехал в Магадан, чтобы оттуда совершить велосипедный заезд до Байкала. Во время путешествия по Колымской трассе он решил переночевать в палатке при температуре минус 50 градусов и получил серьезное обморожение руки. Велосипедиста нашли местные жители и доставили в ближайшую больницу, после выздоровления он отправился домой в Мадрид. В конце декабря 2019 года Хосе Пахарес снова вернулся в Магадан, чтобы совершить повторный заезд. Свое путешествие испанец начал 27 декабря, но 7 января у него сломался велосипед.

"Я отремонтировал свой велосипед и теперь снова отправляюсь в путь", - сообщил собеседник агентства и добавил, что сейчас находится на территории Якутии. По его словам, недавно там фиксировались 50-градусные морозы, сейчас температура воздуха составляет около минус 40 градусов.

Помимо этого, испанец отметил доброжелательность и приветливость со стороны российских граждан. Он рассказал, что во время путешествия местные жители приглашали его к себе домой и кормили.

По информации главка МЧС России по региону, испанец не регистрировался при въезде в Якутию в качестве туриста. Однако спасатели все равно отслеживают его местоположение. В местном ЕДДС рассказали ТАСС, что во время поломки велосипеда путешественник расположился в гостинице поселка Усть-Нера Оймяконского района Якутии.

Несмотря на прошлогоднее обморожение руки, испанец решил, что в этом путешествии снова будет ночевать на улице. С собой он взял теплый спальный мешок и палатку. Путешественник планирует к 20 марта добраться до пункта назначения. Для этого он намерен ежедневно преодолевать около 40 км на велосипеде. Всего путешественнику придется проехать более 5 тыс. км до Иркутска. По его словам, задержка из-за поломки велосипеда не помешает преодолеть заявленное расстояние к 20 марта.

Теги
РоссияИркутская областьБурятияЯкутияМагаданская областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
В 2020 году в России кардинально изменятся правила приема экзамена на права
В частности, из практической части будет исключен этап "площадка", а элементы этого испытания будут проводиться в городе на дорогах с малоинтенсивным движением
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС