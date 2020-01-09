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Роструд рассказал о длинных выходных в феврале

Выходные длиной в три дня ожидают россиян с 22 по 24 февраля
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Следующие выходные длиной в три дня ожидают россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества, который выпадает в этом году на воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Роструда.

"Следующие длинные выходные ожидаются с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля", - рассказали в Роструде.

В ведомстве уточнили, что также в марте в связи с празднованием Международного женского дня 8 числа, который выпадает на воскресенье в этом году, выходные продлятся с 7 по 9 число. После этого продолжительные выходные будут с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

 

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